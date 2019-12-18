شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يصطحب دانى ألفيس وصديقته فى عشاء على نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم يوسف الشريف، وزوجته، على اصطحاب النجم البرازيلي داني ألفيس مدافع ساو باولو، وصديقته، على عشاء فاخر في أحد المطاعم المطلة على نهر النيل.

ونشر الشريف مجموعة من الصور التي تجمعهما داخل المطعم، عبر حسابه الشخصي منذ قليل، ليظهر الرباعي وهما في انتظار تناولهما الطعام.

وشارك النجم البرازيلي داني ألفيس مدافع ساو باولو، متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمجموعة جديدة من صور زيارته للأهرامات، مع زوجته الموديل خوانا سانز.

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وقال ألفيس فى تصريحات له تعليقاً على زيارته السياحية لمصر: هذه الزيارة من أفضل الزيارات بالمقارنة بباقى الزيارات، لأني دائماً مقتنع بأن تلك المنطقة تتمتع بطبيعة خاصة نظراً لما تحتويه من معالم تاريخية مميزة عن باقي المناطق في العالم، دائماً كنت أحلم بتلك الرحلة مع زوجتي وخططنا لها منذ فترة طويلة.