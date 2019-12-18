شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يعتذر لفتاة "أغنية بتخاف من الفراق".. ويعدها بإهدائها فى حفلته القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لفتاة من حفلة الفنان محمد حماقي الأخيرة وسط الجمهور، وهي تطالبه بغناء أغنية "لسه بتخاف"، وسرعان ما انتشر المقطع وسط سخرية الكثيرين من مستخدمى السوشيال ميديا.

وحرص حماقي على مشاركة المقطع عبر حسابه الشخصي منذ قليل، موجهًا رسالة للفتاة المجهولة، قائلاً: "أنا آسف ماسمعتكيش.. بس وعد الحفلة الجاية هغنيهالك مخصوص بإهداء بس قوليلي أسمك ايه".

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اعتذار حماقي

وأحيا النجم محمد حماقي واحدة من أقوى حفلاته الغنائية داخل جامعة النهضة بمحافظة بنى سويف، والذى شهد حضور 6 آلاف من طلاب الجامعة المنتمين للفرق المختلفة والخريجين منها، وسط ترتيب متميز من جامعة النهضبة برئاسة رجل الأعمال محمد الرشيدى.

يذكر أن محمد حماقى طرح مؤخرا كليب أغنية "رسمك فى خيالي" التى تصدرت ترند يوتيوب على مدى 3 أيام متتالية منذ اليوم الأول من إطلاقها، وتقترب من المليون الرابع فى المشاهدة بعد مرور أقل مرور أقل من أسبوع على طرحها على موقع يوتيوب.