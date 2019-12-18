علي ربيع ينشر فيديو من الملعب ويعلن تحديه لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له أثناء تواجده في أحد الملاعب، ويعلن من خلاله تحديه للاعب محمد صلاح.
وظهر ربيع في الفيديو وهو يقوم بتنطيط الكرة على قدميه.
وعلق علي ربيع على الفيديو: "بتحدي محمد صلاح إنه ينطط برجليه الاتنين اهو ولا ليڤربول ولا حاجة".
وبدأ علي ربيع تصوير دوره في فيلم "الخطة العامية"، من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.
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