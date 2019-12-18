خالد جلال لمصراوي: "تكريمي من الرئيس السيسي أسعد حاجة في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المخرج خالد جلال، في منتدى شباب العالم، بعد عرض مسرحية "المحاكمة"، وذلك في حفل ختام المنتدى.

وقال "جلال" في تصريح خاص لمصراوي، إن عرض المحاكمة يتحدث عن قضايا الإنسان في العالم.

وتابع: " الرئيس السيسي كان متفاعلا بشكل كبير أثناء العرض، حتى أن الأولاد في الكواليس كانوا سعداء بهذا التفاعل، وتكاد تكون دموعه تنهمر في لحظات المشاهد التراجيدية، تأثرا بها".

وأضاف: "مفيش تكريم حصلي في حياتي أكبر من التكريم ده، ومفيش سعادة أكبر من تكريم فخامة الرئيس، وده أسعد يوم في حياتي".

واستكمل: "تكريم الرئيس تتويج على رأسي، ومنتدى شباب العالم مشروع قومي عظيم، والرئيس يهتم بالشباب كما لم يهتم بهم أحد".

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وأعرب المخرج الكبير عن سعادته من رأي الرئيس عبدالفتاح السيسي في العرض، الذي أشاد بالمحاكمة إشادة كبيرة.

وعن أبرز التحديات التي واجهته في العرض المسرحي، قال: "الوقت، وفي خلال ١٤ يومًا فقط كنت أدمج ١٦ دولة مع بعضهم البعض، فشارك من مصر ٣١ ممثل بالإضافة ل١٦ ممثلًا من جنسيات أخرى".

وأضاف: "هذا بالإضافة لخلق مسرحية من الألف للياء، بديكوراتها وأغانيها وتنفيذ ملابسها والكتابة، وتدريب ممثليها، وكل هذه العناصر تم تنفيذها في ١٤ يومًا فقط على أرض شرم الشيخ، والدول المشاركة جميعا كانوا يتحدثون بلغاتهم الأصلية، فمنهم من روسيا وبنجلاديش والكونغو وبيرو وغانا وأندونيسيا وباراجواي ونيجيريا وآخرون".

واستكمل: "كل هذه الجنسيات انصهرت على أرض مصر التي تجمع الحضارات وهي الأرض التي تجمع كل حضارات العالم لأنها أعظم أرض".

وأشار إلى أن الصدق في العمل يصل للجميع، كما أنه يحرص على تدريب أبنائه على أن الفن به جزء قليل من التسلية، لكن الأهم هو التنوير، وحينما يلتبس على الناس الأمور، يأتي دور الفنان للتوضيح وهنا يبرز دور الفنان، خاصة أن العرض "نبيل" وبالتالي وصل للجمهور.