هند رضا تحتفل بالكريسماس وإطلالة مختلفة لسلمى أبو ضيف.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال24 ساعة: هند رضا شاركت الفنانة هند رضا، جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بصورة ظهرت فيها بجوار شجرة الكريسماس. مي حلمي نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية. فجر السعيد نشرت الإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أثناء تقديم برنامجها، وعلقت :"هانحن عدنا يا كويت إلى شواطئك الأمينة". علي ربيع شارك الفنان علي ربيع جمهوره بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" ظهر فيها في كواليس فيلمه "الخطة العامية". تارا عماد Advertisements نشرت الفنانة تارا عماد، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي للوحة مرسومة لها. دانا الحلاني نشرت دانا الحلاني، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة نالت إعجاب متابعيها. رنا سماحة شاركت الفنانة رنا سماحة، جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحياة لحظة..عيشها بكل ما فيها". سلمى أبو ضيف نشرت سلمى أبو ضيف صورة بتقنية الأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة مختلفة. سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية جاكيت أحمر من الجلد. رامي جمال نشر الفنان رامي جمال صورة سيلفي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يبتسم لجمهوره.

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