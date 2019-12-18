فيديو.. خالد النبوي يتحول إلي السادات

نشر النجم خالد النبوي فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر النبوي من خلال الفيديو، وهو يتحول إلى الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وذلك ضمن كواليس مسرحية كامب ديڤيد بأمريكا.

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يذكر أن النجم خالد النبوي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل ممالك النار، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج بيتر ويبر، وبطولة كل من خالد النبوي، محمود نصر، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، رشيد عساف، كندة حنا، سعد مينا، رامز الأسود، سهير عمارة، خالد نجم، محمد حاتم، خالد كمال، علي صطوف، ياسين بن قمرة، شادي الصفدي، مروان أبو

شاهين، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، خالد حمام، يزن السيد، يارا قاسم، الأسعد الجموسي، منى واصف، رفيق علي أحمد، فتحي الهداوي، حسن عويتي، ديمة قندلفت، جواد الشكرجي، عاكف نجم، نجاح سفكوني، زيناتي قدسية، نادين تحسين بيك، رنا شميس، حلا رجب، حسام الصباح، معز القديري، علاء قاسم، علاء الزعبي، شادلي عرفاوي، زياد التواتي، فادي إبراهيم، بهاء ثروت، علي بنور، نجلاء بن عبدالله، فرزدق ديوب، بشار أبو عاصي، ميخائيل صليبي، قصي الشوفي، معتز هشام، إدريس الخروبي، ريمي سرميني، يحيى بيازي، مصطفى سعد الدين، يامن فيومي، محمود جمعة، شادي جان، الطارق قهوجي ربيع جان، محمود حافظ، فتحي العكاري، عبد القادر بن سعيد، بحري الرحالي، محمد السيّاري، فتحي المسلماني، علي الخميري، أنور العياشي، بشير الغرياني، محمد قريع، ناجي حسونة، محمد اليانقي، لطفي التركي، أنس العبيدي، محمد علي الدريدي، رزقي العوني، سماح السنكري، منى التلمودي، أسامة كشكار، منير عماري، إسكندر طرودي، خالد الخانقي، مراد بن نافلة، نصيب البرهومي، فاطمة الحسناوي، عمارة المليتي، رحاب يوسفي، خلود الجليدي، حمادي المعروفي، إلياس مساعد، خالد هويسة، لطفي الناجح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي حول الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.