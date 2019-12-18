نشرت الفنانة شيما الحاج صورة تجمعها بدمية زومبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت شيما على الصورة قائلة: فإذا كنت تعتبر أن المغامرة خطره فجرب الروتين إنه قاتل أخرج من نفسك وحررها من تلك القيود التي طالما قيدتك في سجنها فيا أهلًا ويا سهلا بالمغامرة من بعض سطور روايتي بين الحاضر والماضي.
يذكر أن الفنانة شيما الحاج شاركت سابقًا في بطولة فيلم قلب أسود، وهو من تأليف مصطفى عامر، وإخراج وائل عبد القادر، وبطولة كل من أحمد هارون، بسمة الغيطاني، نهال عنبر، مراد فكري صادق، ، حسن عبدالفتاح، نادية العراقية، مصطفى عامر، شيماء الصياد، أشرف طلبة، رحاب رسمي، طاهر بدر، سحر عبدالحميد، فتحي سعد، مصطفى درويش، سمير بدير، يوسف سلام، أحمد أبو يوسف،
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية شهاب عبدالعزيز، وهو رجل أعمال فاسد، يقوم بجمع ثروته بطرق غير مشروعة، وتنتابه الشكوك حول سلوك زوجته فيقرر الأنفصال عنها، ثم يختفي من الحياة في ظروف غامضة، حتى تعلم أسرته أنه توفى إثر حادث، وخلال الأحداث تعود روحه لتطارد زوجته، وأسرته في قالب مرعب ومشوق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شيما الحاج توجه رسالة لجمهورها في أحضان الزومبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.