شاهد.. شيما الحاج توجه رسالة لجمهورها في أحضان الزومبي

نشرت الفنانة شيما الحاج صورة تجمعها بدمية زومبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت شيما على الصورة قائلة: فإذا كنت تعتبر أن المغامرة خطره فجرب الروتين إنه قاتل أخرج من نفسك وحررها من تلك القيود التي طالما قيدتك في سجنها فيا أهلًا ويا سهلا بالمغامرة من بعض سطور روايتي بين الحاضر والماضي.

يذكر أن الفنانة شيما الحاج شاركت سابقًا في بطولة فيلم قلب أسود، وهو من تأليف مصطفى عامر، وإخراج وائل عبد القادر، وبطولة كل من أحمد هارون، بسمة الغيطاني، نهال عنبر، مراد فكري صادق، ، حسن عبدالفتاح، نادية العراقية، مصطفى عامر، شيماء الصياد، أشرف طلبة، رحاب رسمي، طاهر بدر، سحر عبدالحميد، فتحي سعد، مصطفى درويش، سمير بدير، يوسف سلام، أحمد أبو يوسف،

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كريم التونسي، بيبو، عماد العمدة، ياسين أكرم، محمد مجدي، بوسي، أحمد سلطان، حسن الأسمر، محمد جنينة، حسام الدالي، كريم محمد، مارينا طارق، أحمد العيسوي، أحمد شطا، جينار.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية شهاب عبدالعزيز، وهو رجل أعمال فاسد، يقوم بجمع ثروته بطرق غير مشروعة، وتنتابه الشكوك حول سلوك زوجته فيقرر الأنفصال عنها، ثم يختفي من الحياة في ظروف غامضة، حتى تعلم أسرته أنه توفى إثر حادث، وخلال الأحداث تعود روحه لتطارد زوجته، وأسرته في قالب مرعب ومشوق.