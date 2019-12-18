تراند اليوم : هنيدي وشريف رمزي ضيفا برنامج “عين” على قناة الحياة

هنيدي وشريف رمزي ضيفا برنامج “عين” على قناة الحياة

يحل الفنان محمد هنيدي ضيفا على برنامج “عين” الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة”، يوم الخميس المقبل.

يتحدث “هنيدي” عن أحدث أعماله الفنية، سواء في السينما أو المسرح. وكذلك نشاطه اللافت على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يحل الفنان شريف رمزي ضيفا أيضا، ليتحدث عن ذكرياته الفنية، وأعماله المقبلة، وكذلك أسرته الفنية بامتياز.

يُذكر أن برنامج “عين” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة” في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.

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