تراند اليوم : نانسي أشرف : ألتراس نانسي عجرم الضهر و السند في كل الحفلات

كتب – فارس طارق

أحيت النجمة نانسي عجرم ، والنجم محمود العسيلي ، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، وذلك علي مسرح إحدى الجامعات بالقاهرة وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.

و مع صعود النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلي مسرح الحفل علي أغنيه بدنا نولع الجو وسط صيحات وتفاعل الجمهور مرددين أغانيها، ثم قامت بتقديم وصله غنائية رائعة لأكثر من ساعة بالعديد من أشهر أغانيها .

وأدت نانسي أشرف ابرز أعضاء ألتراس نانسي عجرم بمصر تصريحات الي ” الخليج 365 ” قائلأ : الجروب مع نانسي عجرم في اي مكان في مصر هنكون معاها ؛ احنا الضهر و السند و دايما مع نانسي أو مدير أعمالها و عمرهم ما قصروا في اي طلب لحد من الجروب ؛ الجمهور في مصر بيستني الحفلات علي نار و بنتمني الحفلات تزيد الفترة الجاية .

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