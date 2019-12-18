تراند اليوم : ألتراس نانسي عجرم الداعم الأول لحفلاتها في مصر .. إتفرج

كتب – فارس طارق

أحيت النجمة نانسي عجرم ، والنجم محمود العسيلي ، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، وذلك علي مسرح إحدى الجامعات بالقاهرة وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.

و مع صعود النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلي مسرح الحفل علي أغنيه بدنا نولع الجو وسط صيحات وتفاعل الجمهور مرددين أغانيها، ثم قامت بتقديم وصله غنائية رائعة لأكثر من ساعة بالعديد من أشهر أغانيها .

وقدم أعضاء ألتراس نانسي عجرم بمصر مظهر يليق بهم من خلاص تنظيم الصفوف و توزيع الإعلام و الادوات و الصور علي الجماهير كما هو معتاد في حفلات نانسي عجرم بمصر .

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