كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - فاجأت الفنانة الكويتية شمس متابعيها بإعلان رغبتها في إحياء حفل نهاية العام في العراق. ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بوستر دعائياً للحفل الذي تعتزم إقامته في أربيل. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر والدة شمس تلطم بسبب قرار يهدد حياتها.. ما قصة الخبث والتشويه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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