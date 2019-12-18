عاد بعد غربة 12 عاماً ليجد زوجته تزوجت غيره.. والنتيجة مأساوية

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - بعد 12 سنة عمل في الخارج.. عاد ليجد زوجته استولت على أمواله وتزوجت من شاب آخر، فقتلها بسكين أمام زوجها الثاني داخل شقتها بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية.. هكذا سجلت التحريات والتحقيقات التي جرت حول مقتل سيدة داخل شقتها بالشرقية، وألقي القبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.

واعترف المتهم في محضر الشرطة وكشف عن ملابسات الواقعة وجريمة القتل، حيث قال إنه سافر للعمل فى دولة عربية منذ 12 سنة، وكان يرسل للمجني عليها مبالغ مالية، ولديه منها طفلان، وفوجئ عند عودته لمصر، بقيامها برفع دعوى للطلاق منه، وتزوجت من شخص آخر يدعى “محمد. ص”، “وقامت بشراء شقة من تحويشة العمر.

وأكد المتهم أنه توجه إلى شقة المجني عليها للوصول لحل وحصوله على حقه في جلسة ودية، بحضور زوجها الثاني، وأثناء ذلك حدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت بقتل المجني عليها.