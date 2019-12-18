شاهدوا.. تهمة جديدة تلاحق أحمد سعد وتضعه في ورطة

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - بعد أن طرح الفنان أحمد سعد، أغنية جديدة بعنوان “اللي كانت حبيبتي”، وهي أغنية تحمل الطابع الدرامي الحزين، من كلماته وألحانه، وجد نفسه يواجه ورطة مع جمهوره.

حيث تساءل الجمهور ما إذا كان يريد أن يرسل رسائل غير مباشرة لكل من الفنانة ريم البارودي، أو سمية الخشاب خاصة أن الأغنية من كلماته.



وعلق أحد متابعيه على الفيديو الذي نشره على حسابه بإنستغرام، بقوله: “مين سميه ولا ريم”، وعلقت متابعة أخرى بقولها: “أنا واثقة إن الأغنية دى لسمية والصراحة هي تستاهل إنك تحبها، نجمة كبيرة وموهوبة وجميلة وذكية وتحب ياريت ترجعوا لبعض”، وقالت ثالثة: “الأغنية تحفه تجنن إرجع لريم والله ما فيش حد حيحبك زيها”، بينما قال أحد متابعيه: “بطمن على طحال سمية الخشاب”.

بينما قال رابع: “ما تروح تقولها الكلام ده في وشها وبطل تلقيح على سمية يا أحمد عيب يا حبيبي مش كده أنت مش صغير”، وهاجمه متابع بقوله: “مين فيهم مراتك الأولى ولا ريم ولا سمية اللي أكلت طحالها المسكينة وصارت عايشة بلا طحال”.