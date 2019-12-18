تامر حسني يطرح أغنية “التسامح” ويتصدّر الترند في ساعات – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنية “التسامح” التي قدّمها على هامش إحتفالية دخوله موسوعة “جينيس وورلد ريكوردز” للأرقام القياسية، والتي أقيمت بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 كانون الأوّل/ديسمبر.

وأطلق تامر كليب خاص بالأغنية يوثق لحظة إعلان فوزه بجائزة “جينيس وورلد ريكوردز” بعد أن سجل أكبر عدد مشاركات من جمهوره حول العالم بعدد ١٢٠٨٦ مشاركة صحيحة على أكبر لائحة تأييد جدرانية في العالم داخل “مارينا مول” في مدينة أبوظبي.

اغنية “التسامح” من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع هيثم راضي، وتصدّرت فور طرحها الترند عبر موقع “يوتيوب” في مختلف البلدان العربية.

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تجدر الإشارة إلى أن جائزة “جينيس وورلد ريكوردز” هي جائزة إنجليزية الأصل، وهي عبارة عن “لوحة باسم الفنان”، يوقع عليها عدد كبير من الجمهور والمحبين الذين تأثروا به من مختلف أنحاء بلدان العالم، سواء من خلال أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.

لمشاهدة كليب أغنية “التسامح”: