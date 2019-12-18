هيا الشعيبي تبكي بعد زيارتها لدار مُسنّين في الرياض.. شاهدي ماذا حدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثّق مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وهي تزور إحدى دور المسنين في العاصمة السعودية الرياض، ومع بداية المقطع كانت "الشعيبي" تبكي بشدّة تأثرًا بإحدى المسنّات.

وأبكت المُسنّة هيا الشعيبي بعد ترديدها لقصيدة تحدثت فيها عن المسنات وكونهن أمهات وأنهن قطعة من المجتمع وأن المسن هو العز والشرف فيهم الأمُّ والبنات وعند وصولها لقولها: "صدق الله قال الجنة تحت أقدام الأمهات"، ردّت هيا الشعيبي قائلةً: "صح لسانك يا حبيبتي".

ووسط بكاء هيا الشعيبي، قالت للمُسنة: "بتحبيني ياعهود" فردت: "أيوه أحبك موت ونحن مبسوطين إنك جيتينا ده بيتك ودارك"، كما استعرضت هيا الشعيبي، "هدية" منحتها لها المسنة كانت عبارةً عن دعاء تتمنى فيه أن يبتعد عنها أهل الشر وأن يكفيهم إياها، كما منحتها هدية أخرى تتضمّن "آيات السكينة" حسب ما أورد المقطع.

وأشاد الكثير من المتابعين بموقف هيا الشعيبي مؤكدين أنها تحمل الكثير من الرحمة في قلبها، فيما أشار البعض إلى أن زيارتها لبيوت الطين بالرياض ودور المسنين كان في إطار تصويرها لإحدى المسلسلات هناك.

وكانت هيا الشعيبي، قد ظهرت في مقطع فيديو مؤخرًا بثته عبر حسابها على "سناب شات" قالت فيه إنها تتواجد حاليًا في الرياض، معلنةً أنها تنوي شراء منزل جديد في العاصمة السعودية لأنها ستصير "هوليوود العرب" عام 2022 -بحسب وصفها-.

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وأضافت هيا الشعيبي، أنها أقدمت على تلك الخطوة بسبب ما تراه من طفرة تتحقّق في السعودية خلال الفترة الماضية ولا تزال مستمرة حتى الآن، إذْ جاء في المقطع: "قاعدة أدور على شقة وقررت أشتري شقة في الرياض، قبل ما يخلص هالعمل، رياض ستصير هوليوود العرب في 2022 هذا اللي قاعدة أشوفه أنا اللي هالحين قاعدة أشوفه، اللي يصير في الرياض مو شوية، يعطيكم العافية جميعا".

وجاء قرار هيا الشعيبي، لما لمسته من تطوير في المملكة خلال تصوير سباعية جديدة بعنوان "بركات" حيث انبهرت بما يحدث حولها، والسباعية يجري تصويرها في الرياض بإنتاج من شركة "إيغل فيلمز" لمالكها المنتج اللبناني جمال سنان وبالتعاون مع شركة "All Over" لمالكها خالد الرفاعي.

سباعية "بركات"، ستقوم ببطولتها هيا الشعيبي وهي من تأليف علياء الكاظمي وإخراج علي الشويفعي، ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم الخليجيين منهم: بشير غنيم ومرزوق الغامدي وجنات الرهبيني وأغادير السعيد وشيرين الرفاعي وريم السويدي وغيرهم.

"بركات" هو عمل درامي كوميدي اجتماعي من 7 حلقات، تُقدَّم في كل حلقة منه قصة منفصلة، لكن متصلة بخط القصة العام المليء بالأحداث الكوميدية والتصاعدية المُشوِّقة.