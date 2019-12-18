شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسى تعود لمصر بحفلة غنائية على مسرح المنارة 27 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي للعودة إلى مصر بعد غياب، بحفل غنائي ضخم فى القاهرة، يحتضنه مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، مساء الجمعة 27 ديسمبر.

وتعيد ماسي إحياء أشهر وأقدم أغنيات مشوارها الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود على طريقة الأوركسترا، بمصاحبة المايسترو جورج قلته، حيث تقدم موسيقيى مغايرة عن أعمالها المحفورة في قلوب جمهورها العربي، مثل "مسك الليل" و"غير انت" وأغنية "سلام"، التي خاضت بها أول تجاربها مع اللهجة المصرية، إضافة إلى تقديمها توليفة مميزة من روائع ألبومها الجديد "أمنية".

واحتفت أيقونة الموسيقى العربية الجزائرية بعودتها للساحة الغنائية بألبوم جديد بعد غياب دام أربع سنوات منذ ألبومها الأخير "المتكلمون"، واختارت له اسم "أمنية"، وضم في جعبته 10 أغنيات ، منها "بان كل شي" و"راني نتعلم" و"انت وأنا".

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، تعد من أقدم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، واختتمت رحلة ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبوم "أمنية".