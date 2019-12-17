شاهد.. مفاجأة غير متوقعة لأسد حاول مهاجمة مروضه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس لأسد بصدد محاولة الهجوم على مروضه.
وعلق المروض، دير شنايدر، على الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية في تطبيق “إنستغرام” قائلا: ” مستر “ديكستر” يحاول أن يكون ذكيا! ضع في اعتبارك أنني و”ديكستر” مثل الأخوة، نحن عائلة واحدة وهذه هي الألعاب التي نلعبها مع بعضنا البعض عندما نشعر بالملل”.
ويظهر دير في الفيديو وهو متكئ إلى جذع شجر ويصور نفسه على طريقة السيلفي بينما كان الأسد “ديكستر” يستعد للهجوم عليه من الخلف، وقال دير: “يعتقد أنني لم أره”.
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