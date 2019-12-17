أول قاض حاكم “صدام حسين” يفجر مفاجأة بشأن إعدامه للمرة الأولى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - كشف رزكار محمد أمين، وهو أول قاض تولى محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أنه لم يكن يؤيد إصدار حكم الإعدام بحقه. وقال محمد أمين في مقابلة خاصة مع “كوردستان 24”: “لم أكن أؤيد إصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين لأنني ضد حكم الإعدام لأي شخص عموما”.

وردا على سؤال عما إن كان يعتقد أن قرار الإعدام بحق صدام حسين سيئ، قال: “لم أقل إنه سيئ أو جيد. أنا ضد الإعدام بشكل عام، ضد صدام حسين أو غيره”.

ونفى رزكار محمد أمين أي لقاء بينه وبين رئيس النظام العراقي السابق خارج المحكمة، مشيرًا إلى أنه تجنب لقاء كهذا حتى يستطيع أن يكون مهنيا وحياديا في إطلاق الحكم.