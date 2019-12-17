كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات وهي تبكي متأثرة بقصيدة سيدة مسنة أهدتها إليها أثناء زيارتها لإحدى دور المسنين في الرياض.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: هيا الشعيبي تبكي متأثرة بقصيدة مُسِنة في دار للمسنين بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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