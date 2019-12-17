شاهدوا القصة الكاملة لجريمة قتل قريبتي الأسد.. وخال الضحيتين يكشف الدافع ويصف القاتل بـ ”الضابط التافه”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - كشف وسيم بديع الأسد، أحد أبناء عمومة بشار الأسد، تفاصيل جديدة حول ملابسات مقتل ابنتي أخته، رتاج بديع الأسد.

وقال وسيم في مقطع فيديو إن القاتل، هو خطيب ابنة أخته، هبة، وهو ضابط في وزارة داخلية النظام، برتبة ملازم، واصفاً إياه بـ”الضابط التافه”.



وأوضح أن سبب القتل هو قيام قريبته بفسخ خطوبتها من الرجل، فدخل البيت على الأسرة، وأطلق النار على جميع الموجودين، فقتلت الفتاتان، هبة، 24 عاماً، ونور 14 عاماً، على الفور.

ووصف وسيم القاتل بأنه “قليل الأخلاق” قائلا إنه يمت إلى الأسرة بقرابة معينة، إلا أنه لم يكشفها.

وقال إن القاتل اسمه وئام زيود، ملازم أول في سلك الشرطة.

يذكر أن وئام زيود، الضابط في جيش النظام السوري، اقتحم بيت خطيبته هبة، في القرداحة التابعة للاذقية السورية، فجر يوم الجمعة الماضي، وأطلق النار على خطيبته وجميع أفراد أسرتها، مما أدى لمقتل خطيبته وشقيقتها، ثم إصابة شقيقهما ولا يزال يرقد في العناية حتى الآن.