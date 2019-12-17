شاهد.. أصالة تخرج عن صمتها وتكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها عن زوجها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن سر عدم تعليقها على الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.



ووفقا للقاء أصالة في برنامج “انسايدر” المذاع عبر قناة دبي، ردت الفنانة السورية على سؤال محاورها عن تقييمها لعام 2019 على المستويين الفني والشخصي وقالت “بشكل عام كانت حلوة فيها شوية الم شوية مشاعر خبطتني.. على مستوى شغلي كانت عظيمة وعلى المستوى الاجتماعي نص نص”.

وعن سر عدم تعليقها على أخبار انفصالها عن زوجها طارق العريان ، قالت أصالة ” أي شيء بحسه أنا وبيخصني أنا وما بيطال شعور أي فرد من أفراد عائلتي، زوجي أو ولادي أو والدتي أو أخواتي، رفقاتي، طالما هو شعور بس خاص فيي أنا بحس بإمانة أني قوله”.

وتابعت أصالة : “لكن مستحيل ولا يمكن إني أحكي شيء يمس أي حدا من هي الأطراف اللي حكيت عنهم، بعبر بصدق عن كل ما يخصني أنا وبس، لإني بحس أني أنا ملك عام وصناعة الناس”.