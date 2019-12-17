شاهد: شاهد.. الممثلة مريم حسين تستعرض قصرها الفخم وسيارتها في مدينة مراكش المغربية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - نشرت الفنانة المغربية مريم حسين مقطع فيديو لها من داخل قصرها في مدينة مراكش المغربية، خلال إطلالتها مرتدية فستاناً.

وأظهر المقطع قيام العاملات في القصر بمساعدة الفنانة في رفع ذيول الفستان التي ترتديه خلال نزولها على السُلم لتخرج إلى محيط القصر وحديقته الخارجية وتأخذ جولة فيه.

وفي نهاية المقطع، استعرضت حسين أجزاء من قصرها بالداخل ، بالإضافة إلى سيارتها الفخمة من نوع “أودي” قبل أن يساعدها سائقها الشخصي ويفتح لها أبواب المركبة للدخول.