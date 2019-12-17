نادية الجندي ونبيلة عبيد مفاجأة رمضان 2020

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 11:55 مساءً - وافقت الممثلتان المصريتان نادية الجندي ونبيلة عبيد على تقديم مسلسل سوياً، للعرض في شهر رمضان المقبل، من اخراج وائل إحسان.
وقد إتفق معهما المنتج صادق الصباح على العمل وتفاصيله، على أن يتم عرضه بشكل حصري على مجموعة قنوات mbc.
المسلسل مأخوذ من “فورمات” أميركي، وقد تم الإتفاق مع السيناريست أمين جمال وورشته، على تحويله وكتابة السيناريو والحوار له لتكون أحداثه كوميدية، وبالفعل تم كتابة المعالجة وعدد من الحلقات الأولى، ومن المقرر أن تنضم ممثلة ثالثة إلى المسلسل، سيتم التعاقد معها خلال الأيام المقبلة.
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