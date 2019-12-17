وفاة شقيقة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت، الثلاثاء، 17 ديسمبر، شقيقة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، بعد أزمة صحية ألمت بها.

الخبر أعلنه نادي الزمالك، من خلال الصفحة الرسمية عبر حسابه على موقع «فيس بوك».

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وكتب النادي عبر موقعه الرسمي: «ينعي أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين والرياضيين في القلعه البيضاء شقيقة رئيس نادي الزمالك، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

وتقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير في قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وكان الزمالك قد خسر من طلائع الجيش بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الثامنة للدوري المصري.