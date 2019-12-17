الفنان حسن عفيفي قبل رحيله: الراقصات أصبحن منحرفات وأخطر من المخدرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في حديث له عن تطور الرقص الشرقي في الوقت الراهن، هاجم الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي، الراقصات في مصر منتقدا ظاهرة انتشار الراقصات الأجنبيات.

حسن عفيفي، قال في حلقة قديمة له مع برنامج “العاشرة مساءً”، مع الإعلامي وائل الإبراشي: “ما يقدّم من حاليًا من رقص شرقي يثير ويخاطب الغرائز فقط، وأرى أن الراقصات حاليًا هم منحرفات”.

وأضاف: “إنني قدمت الرقص الراقي من خلال الاستعراضات الفنية وأرى أن ما يقدم أخطر كثيرًا من المخدرات حاليًا”.

Advertisements

وتابع: “أتمنى أن يشاهد الراقصات بعض الأعمال للفنانة سامية جمال ونعيمة عاكف”.

يذكر أن الفنان حسن عفيفي، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي، رحل عن عالمنا يوم 15 نوفمبر بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

وبدأ الفنان الراحل حياته راقصًا في فرقة رضا، وشارك في عدد من الأفلام منها “غرام في الكرنك، وإجازة نصف السنة، وفتاة الاستعراض”، وبعد اعتزاله الرقص أصبح مصمما لاستعراضات فوازير نيللي وسمير غانم.