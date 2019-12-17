محمد رمضان يبدأ تصوير "البرنس"

بدأ الممثل المصري محمد رمضان، الثلاثاء، تصوير أول مشاهده في مسلسل "البرنس"، الذي يخوض به المنافسة في موسم الدراما الرمضاني في 2020.

وأحضر أبطال العمل وصناع المسلسل تورتة للاحتفال ببدء التصوير والتقطوا صوراً تذكارية جماعية.





ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب رمضان كل من أحمد زاهر ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر وحازم إيهاب ومحمد علاء ورحاب الجمل وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وعبدالعزيز مخيون.





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واعتذرت الفنانة غادة عادل عن العمل قبل بدء التصوير بأيام قليلة ومن قبلها الفنانة إيمان العاصي.

مسلسل "البرنس" من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف وإخراج محمد سامي، وهو التعاون الثاني بين "سامي" و"رمضان" بعد مسلسل "الأسطورة" الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2016.

واستمد محمد سامي فكرة المسلسل من مقالات "بريد الجمعة" التي كان يكتبها الصحفي الراحل عبدالوهاب مطاوع في جريدة "الأهرام" المصرية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي والتي كانت تدور حول المشاكل الأسرية.

وتدور فكرة المسلسل الرئيسية حول صراع الأشقاء وإمكانية التعايش مع بعضهم البعض، بينما يظهر محمد رمضان في العمل بشخصية رضوان البرنس الذي تدور حوله الأحداث.



