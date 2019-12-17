عباءةُ سوبر مان تُباع بمبلغ باهظ في مزاد علني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال أحد المزادات العلنيّة التي أُقيمت يوم الإثنين، 16 ديسمبر، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تم بيع عباءة سوبر مان التي ارتداها الممثل الأمريكي كريستوفر ريفز عام 1978 مقابل مبلغ مالي كبير.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن عباءة شخصية البطل الخارق الشهيرة "سوبر مان"، قد ارتداها الممثل الأمريكي الراحل كريستوفر ريفز منذ 41 عامًا والذي فاز عن هذا الدور بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" وهي منظمة خيرية في المملكة المتحدة تقدم جوائز سنوية تُكرّم فيها الأعمال المبدعة في مجال السينما والتلفزيون، قد بيعت بمبلغ 193.750 ألف دولار في مزاد جوليان الذي أُقيم في نهاية العام تحت عنوان "Icons & Idols"، وحقّقت العباءة رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا باعتبارها أغلى عباءة للشخصيات الخارقة تباع مقابل ذلك السعر.

ووفقًا لمزاد جوليان، فإن ذلك هو الظهور الثاني للعباءة في المزادات العلنية بعد 41 عامًا من استخدامها حيث تعتبر واحدةً من 6 عباءات أصلية قد صُنعت للشخصية وتم استخدامها في تصوير الفيلم.

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وليس ذلك فقط بل تضمّن عرض بيع عباءة "سوبر مان" رسالةً من رئيس تحرير دي سي كوميس وهي شركة قصص مصورة وأفلام وتُعدّ من أقدم وأنجح شركات القصص المصورة الأمريكية، وقدّمت العديد من الأبطال الخارقين المعروفين، بما في ذلك سوبرمان، باتمان، المرأة المعجزة، الفانوس الأخضر، فلاش، الرجل المائي، سايبورغ، شازام، المريخي مانهاونت، هاوك غيرل، السهم الأخضر وغيرهم من الشخصيات الخارقة، بالإضافة لصورة للممثل كريستوفر ريفز.

جديرٌ بالذكر أنه بعد مسيرة حافلة من النجاحات التي حققها الممثل الأمريكي كريستوفر ريفز وحصاده للعديد من الجوائز مثل جوائز الغولدن غلوب والإيمي، قد أصيب بالشلل الرباعي بعد أن سقط من على ظهر حصانه في عام 1995 خلال مسابقة للفروسية في ولاية فيرجينيا الأمر الذي أدى لقضاء المتبقي من حياته على كرسي متحرك إلى أن وفاته المنية جرّاء أزمة قلبية في الـ10 من شهر أكتوبر لعام 2004 عن عمر يناهز 52 عامًا تاركًا وراءه ثلاثة أولاد لا يزالون يتذكرون إرث والدهم الراحل ويخلّدون ذكراه.