إيلي ديب يردُّ على طليقته نوال الزغبي ويكشفُ حقائق حرمانه من أولاده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج إيلي ديب طليقُ الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمته وأكّد أنه لم يرَ أولاده منذ ثلاث سنوات، متسائلاً عن كيف يتخلّى البعض عن ضميره ويحرم أولادًا من والدهم، مؤكّدًا أنّه لا يعلم عنهما شيئًا منذ فترة طويلة.

وجاء حديث إيلي بعد أيام قليلة من احتفال نوال الزغبي بعيد ميلاد ولديها التوأمين جوي وجورجي الـ 18، وبعد تعليق طليقها بأنه يريد رؤية أولاده قالت نوال إن طليقها يُمكنه رؤية أولاده متى ما يشاء.

وعاد إيلي ديب للردّ مجددًا على حديث نوال وكشف في رسالة عبر صفحته على فيسبوك الكثير من الحقائق قائلاً:"ورد على أحد المواقع الإلكترونيّة، أنّ طليقتي نوال الزغبي قد صرّحت عن موضوع عدم رؤيتي لأولادي جورجي وجوي منذ ثلاث سنوات هو مجرد ترهات وأنّني أستطيع أن أراهم ساعة أشاء".

وأضاف: "الآن وبعد أن أصبحوا بسن الرشد سوف أُبيّن للرأي العام ما حدث... منذ ثلاث سنوات وفي ذكرى ميلاد ابنتي تيا الـ ١٨ وحيث كنا أنا وطليقتي بفترة هدنة، فاجأتني باتصال هاتفي معلنةً حرباً جديدة وهددتني حرفياً: (ما بيكون اسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الاولاد فيك) وهذا الاتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للنكران لذلك أتوجّه لطليقتي وأقول يكفي تشويهاً للحقائق، وأنت تعلمين جيداً انّني وطوال حياتي إنسان عملي ومنظّم وأحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة".

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وتابع ديب: "وعليه لا أكنّ لك يا نوال أيّة ضغينة ولو كنت كذلك لما سعيت جاهداً ولثلاث مرات لإيجاد طريقة للصلح بينك وبين ابنتنا تيا لأني على قناعة أنّ على الأولاد أن يكونوا على وفاق سواء مع والدتهم أو والدهم وعدم إقحامهم بخلافاتهم وهذا ما حصل والحمدلله وقد باركت هذا الصلح من كل قلبي وتيا شاهدة على ذلك".

وأكمل:"لذلك وبعد أن أتمّ أولادي الثامنة عشرة من عمرهم وبعد مرور ٣ سنوات وهي فترة طويلة لعدم رؤيتي لهم وخصوصاً أنّنا في فترة عيد ميلاد السيد المسيح، أتوجّه إليك وبكل محبّة متمنياً لك أعياداً مجيدة أيضاً، ومتمنياً لك النجاح فنياً واجتماعياً، وكل ما أتمنّاه بالمقابل هو أن تصارحي أولادي بالحقيقة عني، وبأنّك تصرفت معهم في حينها عن غير وعي وإدراك لأعود وأجتمع بهم".

وختم ديب قائلاً: "صدّقيني يا نوال إنّ الله لا يحبّ الظلم وإبعاد أولادي عنّي كل هذه الفترة هو الظلم بعينه، لذلك أقول لك عودي إلى ضميرك وتصرّفي ... وكلّ عام وأنت وأولادي بخير".

يُشار إلى أنّ نوال وإيلي ديب لديهما ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي، وقد انفصلا عام 2006، وبقيا يعملان معًا، إلى أن قرّرت نوال الانفصال عنه مهنيًا، لتبدأ معركة على الطلاق وحضانة الأولاد، شهدت الكثير من التّراشق الإعلامي.