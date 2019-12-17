شكرا لقرائتكم خبر عن A Beautiful Day in the Neighborhood لـ توم هانكس يحقق 49 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم السيرة الذاتية A Beautiful Day in the Neighborhood ، إيرادات وصلت إلى 49 مليون و 251 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، بالولايات المتحدة فقط.

ووصلت ميزانية العمل إلى 25 مليون دولار أمريكى، ولم تكشف شركة سونى المنتجة احتمالية طرح العمل بأى دولة أخرى بالعالم.

فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood يدور في إطار دراما عائلية، وهو من إخراج مارييل هيلر، وتأليف ميكا فيتزرمان بلو، نوح هارفستر، ومن بطولة توم هانكس، ماثيو ريس، إنريكو كولانتوني، ويندي ماكينا، كريس كوبر، تامي بلانشارد، سوزان كيليتشي واتسون، سكينة جافري، مادي كورمان، كيتي كريستال.

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ويظهرتوم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكارضمن أحداث الفيلم بوجهين، الأول دور"مستر روجرز" فيA Beautiful Day in the Neighborhood، وهي قصة تدورحول انتصار اللطف على السخرية، بناءً على القصة الحقيقية لصداقة حقيقية بين فريد روجرز والصحفي توم جونود، وكيف سيتغلب تود جونود على شكوكه، ويتعلم التعاطف واللطف واللياقة من أكثرجيران أمريكا المحبوبين، أثناء تقديمه لـ برنامج "حي السيد روجرز" والذى يعد واحد من أشهر البرامج التي قدمت للأطفال، والتي ظل يقدمها لفترة طويلة.