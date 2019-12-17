شكرا لقرائتكم خبر عن آصاله تتغزل فى شقيقها بعيد ميلاده: الدنيا بتحلي لما بتكون جنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة السورية آصاله نصري، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها آنس نصري، ونشرت صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وكتبت آصاله على الصورة: "كلّ سنه وسندي أخي وحبيبي وروح قلبي ونور عيوني بألّف خير، الدّنيا بتحلي لمّا بتكون جنبي، يا أجمل خال لولادي ويا أحلى وأنبل الشّباب يا أنّوسة الرّوووووح".

وأحيت آصالة منذ ايام حفلاً غنائياً كبيرا بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، برفقة ماجد المهندس ووليد الجيلانى، وعلقت على الحفل بكلمات رقيقة قالت فيها "ما أجمل ليلة أمس.. كان القمر مكتملًا، وكان المكان ينافسه، بجمهور راقٍ يقدّر الفنّ، وتفاصيل كثيرة جميعها مُتقنه، الهواء كان ناعمًا يُغازل الموسيقى، والحطب كان له رائحة تُعيدُ أحلى الذّكريات، وقدّ أضاف هذا كلّه على أُغنياتى، جمالًا حاولت أن أُنافسه بأدائى، لأصل لأعلى درجات السلطنة، كانت ليلة فيها القمر مكتملًا، ليُمتعنا ويرانا ويسمعنا... وطبعًا مع نيكولاس جبران".