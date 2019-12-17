فن ومشاهير

سهر الصايغ تتلقى عزاء والدها غدًا الأربعاء بمسجد المشير طنطاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تتلقى الفنانة سهر الصايغ، العزاء فى والدها الراحل الدكتور محمد الصايغ، غدًا الأربعاء، بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد وفاته وتشييع جثمانه اليوم الثلاثاء.

 

وعادت سهر الصايغ إلى القاهرة أول أمس الأحد بعد رحلة تصوير مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف فى الأردن استغرقت 10 أيام، على أن تحصل مع أسرة العمل على إجازة أسبوعًا لحين العودة لاستئناف التصوير مرة أخرى بالقاهرة.

 

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وتشارك سهر الصايغ أيضًا فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة مجدى زكى وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة من نوعية أعمال الـ45 حلقة وكان من المقرر بدء تصوير مشاهدها بعد يومين ولكن سيتم تأجيلها بسبب وفاة والدها 

 

 

 

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