شكرا لقرائتكم خبر عن "حارس الجبل " مسلسل خليجى جديد يجمع صبا مبارك بـ منذر رياحنة.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج الأردنى سائد الهوارى التحضيرات الأولى لمسلسله البدوى الجديد "حارس الجبل" تأليف الكاتب حازم فضة للعرض فى شهر رمضان المقبل، ومقررانطلاق تصويره منتصف شهريناير المقبل في أبو ظبي، بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصويرواختيارالأزياء الخاصة بالعمل.

المسلسل بطولة السعودي عبد المحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة وخالد القيش، ويقدم موضوعاً مختلفاً يروي قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدورالعمل في عام أطلق عليها عام الموت الذي شهدت فيه المنطقة جوعاً وأمراضاً وجفافاً أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان، لنشهد على أجمل قصص الحب في زمن النزاعات.



منذر رياحنة



صبا مبارك

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يذكر أن الثنائي صبا مبارك ومنذر رياحنة قدما العديد من الأعمال سوياً منها مسلسل "الاجتياح" وفيلم "مملكة النمل" مع المخرج الراحل شوقى الماجرى، إضافة إلى مشاركتهما فى العديد من التجارب البدوية بالأردن واجتماعهما فى المسلسل البدوى طوق الأسفلت" مع المخرج محمد حشكى عام 2014 وشارك فى بطولته ركين سعد، سامر اسماعيل، مى سكاف، زهير النوبانى.

وتدورأحداث "طوق الأسفلت" حول شيخ أحد العشائر يسيطر على عشيرته وعلى العشائر الأخرى لكن يقع له حادث يضيع هيبته، حيث يسقط من على فرسه، كما تتردد في هذه الأثناء إشاعات تفيد أن نسله مسموم حيث وُلد ابنه الأول ميتًا، والثاني توفي بعد ولادته بأيام، لينشأ صراع على من يخلفه، كل هذا وهم لا يدركون الخطر الذي يحيط بهم، حيث يتم العمل على مشروع طريق يقترب من مناطق تواجد هذه القبيلة والعشائر.