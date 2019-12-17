شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الصور الأولى لنجوم مسلسل "بخط الأيد" لـ أحمد رزق وعرضه يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بخط الأيد" بطولة النجم أحمد رزق، التصوير حاليًا بكثافة بالغة، ومن المقرر عرضه خلال مطلع شهر يناير المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، حيث انتهى فريق العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل، الذي يكتبه هالة الزغندى وتخرجه شيرين عادل، وذلك حسبما كشف مصدر مقرب من العمل لـ"الخليج 365".

وكشف نجم العمل أحمد رزق عن أول صور من مسلسل "بخط الأيد" عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" ، الذى يعد ثانى بطولاته الدرامية على شاشة التليفزيون، وجمعت الصور مشاهد لأحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين.

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مسلسل "بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويظهر أحمد رزق بشخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل، كما تظهر سوين بدر بشخصية محامية، كما تظهر ميرنا نور الدين بشخصية مدربة جيم .