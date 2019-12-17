شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عزاء حسن عفيفى.. وأشرف زكي وإلهام شاهين أبرز الحضور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل مراسم عزاء الراحل الفنان حسن عفيفى بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم والذي رحل عن عالمنا أول أمس بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء منهم الفنانة إلهام شاهين ودلال عبدالعزيز وأشرف زكي وهاني رمزي وحسن عبدالفتاح.

يذكر أن الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي وقد رحل بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

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حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة، وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.