شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وأشرف زكى وهانى رمزى وشقيقه فى عزاء الفنان حسن عفيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد الآن على عزاء الفنان الإستعراضى حسن عفيفى، والمقام حاليا بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، عدد كبير من نجوم الفن منهم إلهام شاهين وهانى رمزى وشقيقه المستشار أمير رمزى، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

كان الفنان حسن عفيفى قد رحل عن الحياة الأحد الماضى، ويعد الراحل أحد أشهر مصممى الاستعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي وقد رحل بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة، وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.