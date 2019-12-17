شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين وينيك "بتنور" فى عيد ميلادها الـ42 تزامناً مع حربها فى Vikings والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتهر النجمة العالمية كاثرين وينيك، بالقتال والدموية في أحداث مسلسل Vikings التي تشارك في بطولته، فأغلبية مشاهدها تكمن في الحروب والدماء، وهو ما ظهرت على عكسه في تحضيرات الاحتفال بعيد ميلادها الـ 42.
وحرصت وينيك، على مشاركة جمهورها بمقطع فيديو من استعداداتها لاحتفالية عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وظهرت صاحبة الـ 42 وهي "بتنور" في مقطع الفيديو على عكس ظهورها الدائم وسط الدماء والمعارك.
وقالت وينيك لجمهورها "شكرا لكل التهنئات بعيد ميلادي والامنيات الجميلة من مختلف أنحاء العالم، أحبكم"، وسرعان ما حرص الممثل العالمي بيتر فيرانزون الذي يشاركها في بطولة مسلسلها الشهير Vikings، على كتابة تعليق يهنئها بعيد ميلادها.
وعلى سياق متصل، حرصت الصفحة الرسمية للمسلسل الحائز على تقييم 8.6 عبر موقع imdb على الاحتفال بعيد ميلاد بطلة المسلسل بنشر مقطع فيديو لبعض مشاهدها من الأحداث.
مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.
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