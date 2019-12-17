شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تقدم مسلسل "لعبة النسيان" مع تامر حبيب فى رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما استبعدت مسلسل "زى الشمس 2" من خطتها الدرامية الفترة المقبلة، كشف مصدر مقرب من الفنان دينا الشربينى لـ ”الخليج 365” أن الفنانة تستعد حالياً لخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل درامى تحت اسم مبدئى "لعبة النسيان"، تأليف تامر حبيب، ورشح القائمون على العمل سامح عبد العزيز لإسناد مهمة إخراج المسلسل، حيث أنه فى مرحلة قراءة السيناريو حالياً ولم يبدى موافقته حتى الآن، ومن المتوقع أن يعلن الموافقة من عدمها خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "لعبة النسيان" مأخوذ عن فورمات إيطالية، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك رغبة للبدء فى تصوير المسلسل منتصف شهر يناير على اٌقصى تقدير، للمنافسة من خلاله فى السباق الرمضانى المقبل.

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وفى حالة موافقة المخرج سامح عبد العزيز، يعد التعاون الثانى الذى يجمع بينهما فى الدراما التليفزيونية، حيث تعاونا سوياً فى مسلسل "زى الشمس" ،حيث استكمل عبد العزيز تصوير باقى الحلقات بعدما انسحبت المخرج كاملة أبو ذكرى، وشارك فى بطولته ريهام عبد الغفور، أحمد السعدنى، عمر السعبيد، وأخرون، تأليف مريم ناعوم .

وفى سياق آخر، تصور حالياً الفنانة دينا الشربينى دورها فى فيلم "يوم 13" ويعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم ضيوف شرف.