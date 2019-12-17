"بالله عليكم تدعوله".. سهر الصايغ تعلن تفاصيل عزاء والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" رسالة تعلن بها تفاصيل عزاء والدها الذي رحل صباح اليوم. وكتبت الصايغ: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء المغفور له بإذن الله والدي دكتور محمد الصايغ غدا الأربعاء 18 ديسمبر بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي، قاعة الإيمان بالتجمع الخامس.. بالله عليكم تدعوله". وتوفي الدكتور محمد الصايغ اليوم، وتم تشييع جثمانه بمدافن الأسرة. وتشارك سهر الصايغ أيضًا فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة من نوعية أعمال الـ 45 حلقة.

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