نادية الجندي تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مسلسلها مع نبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، إنها ستخوض سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد في أول تعاون بينهما.

وأضافت الفنانة الكبيرة في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن المسلسل فورمات أجنبي من إنتاج ديزني سيتم تمصيره بواسطة ورشة كتابة، وسيتولى إخراجه المخرج وائل إحسان.

وتابعت الجندي، أن المسلسل ستتولى إنتاجه شركة عربية كبرى لعرضه في رمضان، مشيرة إلى أن كافة تفاصيل العمل سيتم إعلانها يوم 15 يناير المُقبل في مؤتمر صحفي.

يُذكر أن هذا المسلسل سيشهد أول تعاون فني بين النجمتين، بعد سنوات طويلة من المنافسة على شاشة السينما خلال الثمانينيات والتسعينيات.