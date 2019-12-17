"اَسفة إني قصرت معاك".. رسالة مؤثرة من ندا موسى للراحل ياسر زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ندا موسى، رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" لتنعي بها المخرج الراحل ياسر زايد.

وكتبت ندا: "مش مصدقة اللي حصل ما بين صدمة وخضة وإحساس إن الناس اللي بنحبهم بقوا بيمشوا عادي من غير أي إنذار، كذا مرة أقول عايزة أكلمك أسال عليك والوقت يمشي وكل واحد يتلهى في دنيته ومشاكله".

وتابعت ندا: "أنا أسفه إني قصرت معاك، وشكرا على كل مشاعرك الحلوة وطاقتك وكلامك ليا بحبك، وأشوفك على خير، لو بتحب حد قله ماتستناش لما يمشي علشان تقول يارتني ...قول لكل الناس اللي بتحبهم كل شويه فكر نفسك وفكرهم من غير مناسبه انك بتحبهم".

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وتابعت ندا: "إسأل على اللي عاوز تسأل عليه دلوقتي مش كمان شويه، لو متخاصم مع حد متقولش هو اللي غلطان هو اللي يبدأ روح أتكلم وإتخانق وإستمتع بكل لحظه معاه وعدوا لبعض ،متستناش الوقت يصلح كل حاجة، علشان الوقت ما بيستناش حد، إلى اللقاء إستاذي وصديقى ...ياسر زايد".

وتوفي المخرج ياسر زايد، أمس، عن عمر ناهز الـ48 عاما.

ويقام عزاء الراحل غدا الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم بالقاهرة.