رغم الخسارة.. هنيدي للاعبي الهلال: "هنلبس البندانة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تدوينة يعلق بها على هزيمة الهلال السعودي من فلامينجو البرازيلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وكتب هنيدي: "هاردلك للهلال وبرده هنلبس بندانة الهلال .. فخورين بيكم".
وتلقى الهلال السعودي هزيمة ثقيلة بعد خسارته بثلاثة أهدف مقابل هدف من فلامينجو البرازيلي، ليصعد فلامينجو لنهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر.
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