بينهم دينا الشربيني وأحمد داود.. أول صورة تجمع فريق عمل "يوم13"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمع فريق عمل "يوم13".

وكتبت نسرين: " الحمد لله أول يوم تصوير فيلم (يوم ١٣) مع المنتج والمخرج الكبير وائل عبد الله و أحلى أصدقاء...ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله".

وظهر الفنان محمد شاهين في الصورة بلوك يشبه الفنان سمير الإسكندراني إلى حد كبير.

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ونشر الفنان أحمد داود، أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يعلن بها عن بدء تصوير فيلمه الجديد "يوم 13".

وكتب داود: "بسم الله توكلنا على الله .. أول يوم تصوير فيلم "يوم 13"، أول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية ال3D، في السينمات 2020 إن شاء الله .. يارب يا بركة دعاء الوالدين".