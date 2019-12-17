ساندي توضح سبب هجومها على كارمن سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة ساندي إنها لم تقصد اتهام الفنانة كارمن سليمان بالتعدي على "اللوجو" الخاص بمنتجها للعدسات اللاصقة.

وأضافت ساندي في مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، إن ما قالته كان لرغبتها في حفظ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بعدما ثار حديث عن تشابه "اللوجو" المذكور مع "لوجو" أغنية كارمن سليمان الجديدة "بصاتك".

وكانت الفنانة ساندي، هاجمت زميلتها الفنانة كارمن سليمان، بعد تعديها على حقوق الملكية الفكرية على حد قولها.

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وكتبت ساندي، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات اللاصقة اللي نزلته من شهر سبتمبر اللي فات.. وفوجئت بصديقتي المطربة كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديدة، وبعتبر ده تعدي على حقوقي الفكرية".

وأضافت: "ما يصحش أتعب وأعمل مجهود عشان أعمل علامة تجارية مميزة، ويجي حد ياخدها على الجاهز لمجرد اعتقاد أنها اتنست وأنا في الأصل صاحبة العلامة التجارية ومتوثقة بالأوراق والتواريخ، شكرًا صديقتي الغالية".

وكانت كارمن سليمان، طرحت بوستر أغنيتها الجديدة "بص قدامك"، عبر حسابها على"إنستجرام"، واستخدمت كارمن لوجو العين، وهو نفس اللوجو التي استخدمته ساندي في حملتها الدعائية.