أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لشقيقها أنس نصري، لتحتفل بعيد ميلاده.

وكتبت أصالة: "كلّ سنة وسندي أخي وحبيبي وروح قلبي ونور عيوني بألّف خير الدّنيي بتحلى لمّا بتكون جنبي، يا أجمل خال لولادي ويا أحلى وأنبل الشّباب ياأنّوسة الرّوووووح".

يُذكر أن أصالة نصري، أحيت مؤخرًا حفلتين في المملكة العربية السعودية، الأولى الجمعة 30 نوفمبر، والثانية يوم 13 ديسمبر.