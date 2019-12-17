"خايفة قوي".. شقيقة هنا الزاهد تخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت فرح شقيقة الفنانة هنا الزاهد لعملية جراحية اليوم. ونشرت هنا عبر خاصية الاستوري بموقع "إنستجرام" فيديو لشقيقتها فرح بملابس العمليات. وسألت هنا الزاهد شقيقتها فرح عن إحساسها وهى تستعد للعملية، فقالت فرح: "خايفة قوي". Advertisements ولم تكشف هنا أو فرح تفاصيل العملية. وتلاحق الأزمات الصحية عائلة هنا الزاهد منذ حفل زفافها، فبعد خضوعها لعملية جراحية واستئصال الزائدة، تعرض أحمد فهمي لوعكة صحية.

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