نبيل الحلفاوي مشيدًا بالهلال السعودي: "يقدم مستوى رائعًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تدوينة يعلق بها على مباراة الهلال السعودي مع فلامينجو البرازيلي في نصف كأس العالم للأندية.

وكتب الحلفاوي: "الهلال السعودي يقدم مستوى رائعا أمام فلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية ويسجل الهدف الأول، أتمنى أن يواصل الضغط ولا يتراجع للدفاع".

يُذكر أن الهلال السعودي حقق فوزا صعبا على الترجي التونسي في المباراة الأول، وسيصل للمباراة النهائية في حال فوزه على الفلامينجو.

يذكر أن نتيجة المباراة الاَن هي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.