تراند اليوم : "آخرتك جنهم" .. فنانة شهيرة تتعرض لموجة من الانتقادات

قالت الفنانة المصرية ” لقاء الخميسي ”، إنها تعرضت لموجة من الانتقادات والإهانات في الآونة الأخيرة بسبب منشوراتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكتبت لقاء زوجة حارس المرمي الشهير محمد عبد المنصف : ” يا فنانة بتكتبي بالإنجليزي ليه .. يا فنانة إنتي بتلبسي مفتوح ليه ما تلمي نفسك .. يووه مالك لابسة مقفل كدا ليه ؟ إنتي قصيتي شعرك ليه ؟ شكلك وحش ؟ إنتي طولتي شعرك ليه ؟ شكلك بلدي .. إنتي بتنزلي بوست يوم الجمعة بدل ماتصلي ؟ ” .

وتابعت : ” إنتي متصورة كدا ليه ؟ فينك يا منصف إنت سالت إيدك خالص .. فستانك قرف وذوقك زفت .. إنتي على فكرة اخرتك جهنم اعرفي ربنا بقى .. إيه دا انتي مسيحية ولا مسلمة ؟ .. إنتي سهرانة وبترقصي ومش حاسة بالناس انتي معندكيش دم .. حسبنا الله فيكي وفي امثالك جهنم وبئس المصير .. ما تحترمي سنك بقى وتتلمي إنتي قدوة ” .

ثم وجهت لقاء الخميسي رسالتها إلى متابعيها ومحبيها في البداية قائلة : ” أولا احب أوجه الشكر للناس اللي بتحبني زي ما أنا وجمهوري المهذب المحترم اللي مقدرني زي ما انا ولو احيانا اختلف معايا في الرأي لا يفسد في الود قضيه بيننا .. شكرا ” .

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وعن من يسئ إليها قالت : ” أما عن هؤلاء المتنمرين الكارهين للحياة والحب واحترام الاخر وتقبل الاخر .. يا جماعة صفحتي هي بيتي اللي فاتحاه لحبايبي وصحابي اللي بيحبوني زي ما أنا وأنا باحبهم .. أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللي مالهومش لا شغل ولا مشغلة غير إهانة الناس وفرض أرائهم على الآخرين بدون أي احترام للحريات واختلاف الأراء والطبائع والأفكار يا جماعة وفروا وقتكم الثمين في شئ أهم من أنكم تتابعو شخص مش بتحبوه ” .

وأضافت : ” احتفظوا بطاقتكم الإبداعية في الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم .. المهم أنكم تبقو كويسين لنفسكم وحياتكم وما تحاولوش تملو علينا أرائكم الجدلية .. ما تضيعوش وقتكم الثمين مع حد مختلف عنكم وبيضايقكم .. الحياة لا تحتمل احفظوا وقتكم للمتعة والسعادة والتحقق بعيدا عن الهري والسُباب والتنمر يمكن تعيشو أحسن ” .

واختتمت لقاء الخميسي رسالتها قائلة : ” خليكم في حياتكم ودعو الخلق للخالق .. ما تنصبوش نفسكم المتحدث بإسم الله .. كل واحد ليه حياته .. كل واحد يبص في ورقته ” .