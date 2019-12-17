تراند اليوم : "المسيح مثلي الجنس والسيدة مريم مدمنة حشيش".. فيلم يشعل مواقع التواصل

حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيلم الإغواء الأول للمسيح والذي عرضته شبكة نتفليكس مع بداية الشهر الحالي بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد

والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصوير السيد المسيح ووالدته بطريقة اعتبرها الكثيرون غير مناسبة كونه يصور السيد المسيح كمثلي الجنس ووالدته السيدة مريم العذراء كمدمنة للحشيش .

وحسب شبكة سكاي نيوز، أثار الفيلم غضب الملايين حول العالم وتكبدت الشبكة خسائر فادحة وفقدت آلاف المشتركين في خدمتها، حيث وقع ما يقرب من مليوني شخص من أماكن مختلفة في العالم عريضة تطالب نتفليكس بوقف عرض الفيلم وعدم المساس بالمقدسات الدينية، كا ألغى عدد من متابعي نتفليكس اشتراكاتهم الشهرية وشنوا حملة لدعوة الناس لوقف تمويل نتفليكس قائلين بإنها تتعمد نشر الإلحاد والشذوذ وطالبوا بإغلاقها .

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الفيلم من إنتاج القائمون على قناة ” بورتا دوس فوندوس ” البرازيلية على يوتيوب .. وهي قناة للكوميديا أسسها خمسة فنانين عام 2012 ويتابعها أكثر من 16 مليون مشترك .

وعلى الجانب الآخر علق القائمون على القناة حول ذلك بإنهم يقدرون الحرية الفنية والكوميديا الساخرة من مختلف المواضيع ويؤمنون أن حرية التعبير من أسس بناء الديمقراطية .