بالفيديو: فنانة خليجية تكشف تعرضها للتنمر بسبب طلاقها

كشفت الفنانة شوق الهادي تعرضها للتنمر بسبب طلاقها. وجاء هذا في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأشارت فيه إلى أنها تلقت في يوم ميلادها تعليقاً غريباً من متابعة كتبت فيه: “كل عام وأنت بخير أيتها المطلقة”. ولفتت إلى أن هذا لا يزعجها لأنها لا ترى في كلمة “مطلقة” معنى سلبياً أو إهانة أو “شتيمة”.

واضافت أنها عاشت تجارب صعبة خلال حياتها مع الإشارة إلى أنها شهدت معاناة على المستوى النفسي وأن هذا أثر بشكل كبير على حياتها ومستقبلها والأشخاص المحيطين بها.

وتابعت أنها قوية وأن أي امرأة أخرى قد تواجه بسبب ذلك الشعور بالاكتئاب. ويشار إلى أن الفنانة تزوجت من الكويتي بدر الماس في العام 2015.

وابتعدت بعد ذلك عن الحياة الفنية قبل أن تعلن طلاقها في نهاية العام 2017 وتكشف أنه كان يقوم بضربها وإهانتها.