فيديو.. موعد طرح كليب الفترة اللي فاتت لـ هشام عباس

طرحت شركة مزيكا برومو كليب بعنوان الفترة اللي فاتت للفنان الكبير هشام عياس، وجاء ذلك عبر حساب قناة مزيكا الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكليب الفترة اللي فاتت من إخراج حازم كتانة، والأغنية من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، والأغنية من ضمن ألبوم هشام عباس الجديد، والذي يحملأسم عامل ضجة، والمقرر طرح الكليب يوم الخميس الموافق 19 من شهر ديمسبر الجاري.
وألبوم عامل ضجة، يحتوي على 11 أغنية ومنهم: خليك هنا، شاري بالغالي، اهربي، حذرتك، بيسلم عليك، حاجات، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.
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